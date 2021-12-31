أهم الاخبار

نميمة الفن: سما المصري تكشف سر خطير عن رامز جلال ..اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 31 ديسمبر 2021 05:05 مساءً - عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت الممثلة ​​ صورة من برنامج ​رامز جلال​ “​رامز تحت الارض​”، ظهر فيها مصطفى خاطر أثناء تعرضه للمقلب واضعاً “المايك” تحت تيابه إذ ظهر المايك بعد “الوهلة” التي تعرض لها.

وعلّقت على الصورة متسائلةً: “ايه دا؟؟؟معقوله رامز قايل للضيوف؟؟المايك بتاع الصوت اللي مركبه مصطفي خاطر باين اهو؟؟لا لا انا مش مصدق وداني يالمبي…..معقوله رامز طلع فشنك؟؟؟اوباااااا….مش مفروض لما خلص المقابله مع نيشان يقلع المايك قبل مايركب العربيه ويمشي ولا اييييه؟؟؟؟؟؟.لا انا اروح باه…سامعليكو….برامج اونطه”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا