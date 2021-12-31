نميمة الفن: سما المصري لـ محمد صلاح: “مش هتيجي نتجوز باه”؟ ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 31 ديسمبر 2021 08:09 مساءً - حالة من الفخر الكبير يعيشها نجوم مصر بعد فوز اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي ​محمد صلاح​ بجائزة افضل لاعب في الدوري الإنكليزي للعام 2017-2018.

الفنانة المصرية ​سما المصري​ تفاعلت مع خبر فوز صلاح بالجائزة، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لصلاح: وعلّقت عليها بالتالي: “مبروك يامووو….مش هتيجي نتجوز باه”؟؟

وانهالت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على صورة وتعليق سما المصري، حيث تمنوا لصلاح دوام التوفيق والتألق في مسيرته الكروية، وأكدوا انهم فخورين بالإنجاز الذي حققه.