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نميمة الفن: سما المصري لـ محمد صلاح: “مش هتيجي نتجوز باه”؟ ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 1 يناير 2022 01:05 صباحاً - حالة من الفخر الكبير يعيشها نجوم مصر بعد فوز اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي ​محمد صلاح​ بجائزة افضل لاعب في الدوري الإنكليزي للعام 2017-2018.

الفنانة المصرية ​​ تفاعلت مع خبر فوز صلاح بالجائزة، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لصلاح: وعلّقت عليها بالتالي: “مبروك يامووو….مش هتيجي نتجوز باه”؟؟

وانهالت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على صورة وتعليق سما المصري، حيث تمنوا لصلاح دوام التوفيق والتألق في مسيرته الكروية، وأكدوا انهم فخورين بالإنجاز الذي حققه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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