نميمة الفن: سما المصري تكشف سر خطير عن رامز جلال ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 1 يناير 2022 01:05 صباحاً - عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت الممثلة ​سما المصري​ صورة من برنامج ​رامز جلال​ “​رامز تحت الارض​”، ظهر فيها مصطفى خاطر أثناء تعرضه للمقلب واضعاً “المايك” تحت تيابه إذ ظهر المايك بعد “الوهلة” التي تعرض لها.

وعلّقت على الصورة متسائلةً: “ايه دا؟؟؟معقوله رامز قايل للضيوف؟؟المايك بتاع الصوت اللي مركبه مصطفي خاطر باين اهو؟؟لا لا انا مش مصدق وداني يالمبي…..معقوله رامز طلع فشنك؟؟؟اوباااااا….مش مفروض لما خلص المقابله مع نيشان يقلع المايك قبل مايركب العربيه ويمشي ولا اييييه؟؟؟؟؟؟.لا انا اروح باه…سامعليكو….برامج اونطه”.

