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نميمة الفن: سما المصري تثير الجدل بإعلانها حاجتها لهذا الأمر..وما علاقة الرجل بالموضوع ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 1 يناير 2022 01:05 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية ​​ وكعادتها الجدل بين جمهورها ومتابعيها بعد إعلانها عن حاجتها لحبيب، مفسحة المجال أمام متابعيها لمن يرغب في ذلك.

وجاء ذلك من خلال نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور لها وكتبت عليها قائلةً:”أنا سينجيل ونفسي في “boyfriend” الحياة بدون راجل لا تطاق”.

وعلّقت على الصورة بالقول:”مين قال أنا”، ليتفاعل معها جمهورها بعدد من التعليقات والتي كان بعضها يتضمن كلمات نابية.

ومن ناحية أخرى، كانت المصري أثارت الجدل بعد نشرها صورة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قالت إنها من شهر العسل الذي تقضيه مع الفنان المصري حسام حبيب، أرادت من خلالها السخرية والإستهزاء بعد الشائعات والأخبار التي تحدثت عن زواجهما سراً.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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