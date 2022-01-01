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نميمة الفن: تسريب فيديو لـ سما المصري تظهر فيه عارية ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 1 يناير 2022 02:08 صباحاً - سرّبت إحدى الصفحات المنسوبة للراقصة المصرية ​​، على أحد مواقع التواصل الإجتماعي،فيديويجمع صوراً شبه عارية لها، أثارت جدلاً كبيراً بين جمهورها، وعرّضها لإنتقادات واسعة.

المصري ردّت على الانتقادات التي تعرضت لها، حيث قالت إن الصور المنشورة على الصفحة التي تحمل إسمها تمت سرقتها من دون علمها، لأنها صور شخصية وغير صالحة للنشر.

وأضافت أن “الصور رغم عدم إساءتها لها إلا أنها أزعجتها، لأنها لا تعلم من الشخص الذي قام بإستغلال هاتفها وسرقة الصور منه”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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