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نميمة الفن: سما المصري تصرخ وتفقد الوعي بعد ان فعل بها فنان شهير هذا الامر ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 1 يناير 2022 02:08 صباحاً - إنضمت الفنانة المصرية ​​ لضحايا، الممثل المصري ​هاني رمزي​ في ​برنامج هاني هز الجبل​، حيث دخلت في ​نوبة بكاء​ وصراخ بعد تعرضها للمقلب، وإصطدام السيارة بها على الجبل.

وأثناء تجهيز السيارة لحملها وإنزالها من على الجبل، أصيبت المصري بحالة إغماء، مما تسبب في رعب لرمزي وطاقم البرنامج.

وبعد إفاقتها من الإغماء، أصيبت المصري بنوبة بكاء وهددت رمزي برفع قضية عليه هو وطاقم العمل، فعرض عليها رمزي أن يأتي إليها بمحاميه الخاص، فقالت له: “اوعى يكون اللي بالي بالك”، في إشارة منها إلى ​مرتضى منصور​، وهو الذي دخلت معه في خلافات طويلة لفترة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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