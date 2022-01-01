نميمة الفن: سما المصري تستخدم الفياجرا النسائية ..لن تصدق ماذا فعلت بسببها ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 1 يناير 2022 10:01 صباحاً - بعد قرار وزارة الصحة ببدء طرح الحبة الروز أو الفياجرا النسائية بدأت التعليقات الساخرة كعادة المصريين دائماً على بعض الأمور التي يرونها غير مألوفة على الشعب المصري وتهافتت الصور ذات التعليقات الساخرة من وجود عدد من الزوجات كبير تعاني من” البرود الجنسي” أحدى أسباب الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، أي ضعف نسائي كما يعاني منه الكثير من الرجال ومن أغرب وأطرف التعليقات هو تعليق سما المصري على الحبة الروز النسائية.

تعليق سما المصري على الفياجرا النسائية

كعادة الفنانة سما المصري دائما ما تنشر الكلمات بعفوية ولكنها تثير التفكير والضحك أحياناً وذكرت على صفحتها الشخصية بعض الكلمات التي أثارات جدل متابعيها وهي تتحدث عن النساء في مصر وانهن لسن بحاجة للفياجرا، ونصحت الرجال (أستخبوا يا رجالة مصر) في قول ساخر منها على قوة الصحة لدى النساء.