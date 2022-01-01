هكذا كانت سما المصري منذ 15 عاماً ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 1 يناير 2022 01:05 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ صورة لها منذ 15 عاما، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت سما على صورتها قائلة: “جمعه مباركه عليكوا احباااايب قلبي من فرنسا…..ليت الشباب يعود يوما….اااااخ…صوره بقالها ١٥ سنه يعني بعد مالغيت التوكيل لمرتضى ابو صفيحه علطول…له حق الراجل يطمع فيا ويطلب يتجوزني ويموت عليا…جمل ياعم الحج”.

الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح وبارز.