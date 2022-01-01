ناشطون يشبّهون إحدى السيارات بمؤخرة سما المصري والأخيرة غاضبة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 1 يناير 2022 01:05 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ صورة لسيارة أتت على شكل مؤخرتها، اذ ان الصورة عُدّلت من خلال احد التطبيقات.

وعلّقت سما على الصورة قائلة: “عيب ياه”، في اشارة منها الى انزعاجها من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة الساخرة منها.

وتلقّت سما عددا كبيرا من الانتقادات، فأحدهم كتب لها: “انتي العيب بنفسو”.

الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح.