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ناشطون يشبّهون إحدى السيارات بمؤخرة سما المصري والأخيرة غاضبة ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 1 يناير 2022 01:05 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ​​ صورة لسيارة أتت على شكل مؤخرتها، اذ ان الصورة عُدّلت من خلال احد التطبيقات.

وعلّقت سما على الصورة قائلة: “عيب ياه”، في اشارة منها الى انزعاجها من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة الساخرة منها.

وتلقّت سما عددا كبيرا من الانتقادات، فأحدهم كتب لها: “انتي العيب بنفسو”.

الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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