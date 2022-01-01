نميمة الفن: في عز البرد.. سما المصري بمؤخرة إصطناعية؟ ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 1 يناير 2022 03:09 مساءً - أثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيامها بتمرين رياضي في احد الأماكن، الا ان المتابعين تساءلوا ان كانت مؤخرة سما المصري اصطناعية أو لا، فهي دائما تحاول ابراز مفاتنها، لكن بدا حجم مؤخرتها غير طبيعي.

وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “صور ابراجي وانا مش واخد بالي”.

وكانت شاركت سما المصري مؤخرا فيديو لها وهي تشتري الخضار من سوق شعبية ولكنها اختارت التنكر بارتداء النقاب، وعلقت قائلة: “اتنكرت من شويه ونزلت السوق اشتري خضار وطلعت لايف من هناك كانت ليله يامعلم ودي صورة من اللايف”.