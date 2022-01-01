نميمة الفن: جاني بهداوة .. روبي شبه عارية تشعل ليلة رأس السنة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 1 يناير 2022 08:07 مساءً - أحيت الفنانة روبى حفلًا في رأس السنة، وشاركت جمهورها بفيديو برقص جريء من الحفل عبر موقع تداول الصور والفيديو «انستجرام» الذي رصد تفاعل جماهيري كبير على أغانيها التي أدتها خلال الحفل.

وظهرت روبي خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر «انستجرام» وهى ترتدي فستانًا قصيرًا باللون اسود، وترقص بطريقتها الشهيرة وهي تغني «جاني بهداوة.. أصل الأفندي» من أغنية «حتة تانية» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي بدأ يغني معها.

وتعيش الفنانة روبي حالة كبيرة من النشاط الفني على كافة المستويات في الفترة الحالية، سواء على في الغناء أو التمثيل .