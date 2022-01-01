نميمة الفن: رأي سما المصري في العلاقة الجنسية وما بحبش القصير ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 1 يناير 2022 09:09 مساءً - هاجمت الراقصة ​سما المصري​ شخصيات عدة خلال مشاركتها في برنامج “الحريم أسرار” الذي يقدمه ​أمير كرارة​، مثل ​مصطفى كامل​، تامر أمين وسحر الجعارة، إلى جانب حديثها عن دخول الانتخابات البرلمانية ورد فعلها في حالة خروج حازم أبو إسماعيل من السجن، واعترافها بأنها تسببت في إيقاف برنامج “لاسوستا” بسبب كلامها الجريء.

وذكرت سما أنها تنوي وضع برنامج انتخابي يليق بسكان دائرتها الانتخابية، وتحدثت عن أن العديد من المرشحين للانتخابات البرلمانية من فاسدي الحزب الوطني وبعضهم مسجل لهم أفلام إباحية، والكثير من المرشحين عليهم علامات استفهام، بينما كل ما فعلته هو تقديم مجموعة أغاني يرى البعض أن فيها إفيهات جريئة، وانتقدت الكاتبة سحر الجعارة التي طالبت بحرمانها من الترشح.

وأضافت أنها لو كانت رجلاً لاختارت اسم أحمد، وإن أحمد كان سينجذب لشخصة هويام في مسلسل حريم السلطان، ومن الفنانات المصريات فأكثر ما يعجبها كأنثى هند رستم لأنها مثيرة وأنيقة دون تعمد، ونفت قيامها بعمليات تجميل، لكنها لم تنف رغبتها في هذا.

وحول زواجها من الإعلامي أحمد موسى، أكدت سما أنها إشاعة وهي لا تحب الرجل القصير، قائلة “أحمد موسى جنبي قصيّر جداً، أتجوزه إزاي.. وأنا مابحبش الرجل القصير، همشي جنب رجل قصيّر إزاي”، وذكرت أن حياتها العاطفية لم تضم سوى رجلين أو ثلاثة فقط، لأنها من الصعب أن تقع في الحب، كما أنها عصبية وهو الأمر الذي لا يتحمله أحد.

وأكدت أنه لو خرج حازم أبو إسماعيل من السجن ستقيم زفة له، لأنه كان يوفر لها مادة خام لأغنياتها، وأنه لم يعد هناك من يمكنها السخرية منه الآن بنفس الطريقة، مستدركة أن ربما محافظ الأسكندرية يمكنها من تصوير أغنية عنه بسبب حضور زوجته الاجتماعات.

وفي فقرة توجيه الرسائل، هاجمت سما المصري المطرب مصطفى كامل، وذكرت أنه متعدد الوجوه والجميع يعرف ذلك منذ أيام الإخوان، مستدلة بدفاعه عن الرئيس الأسبق حسني مبارك أثناء الثورة، ثم تصريحه بأن محمد مرسي هو اختيار رباني، وبعد 30 يونيو أطلق أغنية تسلم الأيادي، أما الإعلامي تامر أمين فقد طالبته بتحقيق وعده في العمل كفني كهرباء في حالة اجتيازها الكشف الطبي للترشح للبرلمان، وعن ضربها للإعلامية ريهام سعيد، قالت إنها شعرت بالاستفزاز بسبب تعاملها معها في برنامج المقالب الذي استضافتها فيه، فلم تتمالك أعصابها خاصة بعد حديثها عن حبسها وقولها إنها “رد سجون وسوابق”.