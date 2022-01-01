نميمة الفن: وصلة رقص فاضحة ببدلة رقص عارية لـ مدرسة أمام التلاميذ في المدرسة والمعلمين :غلبتى صافيناز وفيفي ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 1 يناير 2022 10:10 مساءً - أدت معلمة في مدينة خاباروفسك الروسية رقصة شرقية أمام الأطفال بمناسبة يوم المعرفة، الذي يصادف الأول من سبتمبر/ أيلول من كل عام.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، فتحت مديرية التعليم الإقليمية تحققا في الحادث، مشددة على أن مثل هذه المبادرات غير مقبولة بتاتا.

وجاء في بيان صادر عن المديرية: “بالطبع، مثل هذا المبادرة من قبل المدرسة الشابة غير مقبولة ولا تتناسب مع هذا العيد المخصص ليوم المعرفة. نحن نشكك في مفهوم العمل التربوي للمدرسة كلها”.

ومن جانبه اعتذر رئيس دائرة التربية والتعليم في خاباروفسك عن “القرارات غير المهنية لقيادة المؤسسة التعليمية”، وقال: “فيما يتعلق بمدير المدرسة والموظفين الإداريين المسؤولين عن الاحتفال، يتم الآن إجراء تحقيق رسمي. بناءً على النتائج، سيتم اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة، وسيتم نشر المعلومات المتعلقة بها على الموقع الإلكتروني لإدارة المدينة، وكذلك في الحسابات الرسمية”.

