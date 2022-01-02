نميمة الفن: سما المصري في وضع شاذ مع حيوان وتعلق: “العشق الممنوع” ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 2 يناير 2022 12:09 مساءً - تسعى الفنانة المصرية ​سما المصري​ دائما لإثارة الجدل بمقاطع فيديو تنشرها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سما هذه المرة فيديو يظهر ركضها وراء الخواريف لإمساك أحدها، وبعد ذلك تظهر برفقة خروف تحتضنه، معبرة عن حزنها لذبحه، وتقول :”العشق الممنوع”.

وعلّقت سما على هذا الفيديو قائلة: “اوباااا…الجري نص الجدعنه….فيديو بوسي وحضي للخروف نزل خلاص على قناتي على اليوتيوب”.

الجدير ذكره ان سما قضت اجازتها الصيفية مؤخرا على احد شواطئ هولندا، اذ انها نشرت عدة مقاطع فيديو من هناك لتوثّق لحظات استمتاعها بالبحر.