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نميمة الفن: تسريب فيديو لـ سما المصري تظهر فيه عارية ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 2 يناير 2022 12:09 مساءً - سرّبت إحدى الصفحات المنسوبة للراقصة المصرية ​​، على أحد مواقع التواصل الإجتماعي،فيديويجمع صوراً شبه عارية لها، أثارت جدلاً كبيراً بين جمهورها، وعرّضها لإنتقادات واسعة.

المصري ردّت على الانتقادات التي تعرضت لها، حيث قالت إن الصور المنشورة على الصفحة التي تحمل إسمها تمت سرقتها من دون علمها، لأنها صور شخصية وغير صالحة للنشر.

وأضافت أن “الصور رغم عدم إساءتها لها إلا أنها أزعجتها، لأنها لا تعلم من الشخص الذي قام بإستغلال هاتفها وسرقة الصور منه”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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