نميمة الفن: من تحت لفوق .. سما المصري تظهر مفاتنها بفيديو فاضح ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 2 يناير 2022 03:09 مساءً - حالة من الجدل اثارتها الراقصة المصرية سما المصري بعد ظهورها في لايف من داخل الحمال و ذلك اثناء حديثها مع الجمهور و قررت سما الرد علي الجمهور و تنفيذ ما يطلبوه منها ,

وتم وضع سما في موضع محرج بعدما طلب منها إحد متابعيها الجلوس علي الارض لتظهر مفاتنها و رشاقة ساقيها ، و هو امر كان محل قلق من سما لكن علي الفور قامت بتنفيذ ما طلب منها من متابعها ، ليسعد متابعيها و يقدمون طلب اخر لها و هو ان تعلهم تمارين لاظهار منطقة ” الابراج ” كما توصفها سما .

و فعلت ذلك سما وقامت بعمل بعض تمارين الاسكوات من الاعلي و الاسفل ليتفاعل معها الجمهور خلال اللايف بطريقة قوية .

ونرصد لكم بعض التعليقات من اللايف :

حلاوتك يا سما يخربيت رشاقتك هو في كدة في الدنيا هتفضلي لحد امتا حلوة كدة دايما ، محرمتيش حد من حاجة كل واحد كان نفسه يشوف حاجة او تكلميه عملتيها انتي نمبر وان هههه ، المفروض واحدة بعد الفيديو ده تروح الاداب و تاخد حكم كويس كدة علشان تتعلم الادب و الاخلاق لانك مش مستوعبة انتي بتعملي اي .