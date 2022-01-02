نميمة الفن: سما المصري تلعب بلياردو بطريقه غريبه جدا ..اتفرج ماذا فعلت بمؤخرتها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 2 يناير 2022 08:07 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ مقطع فيديو جديد لها يظهر لعبها “البلياردو”، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا عليها من الفيديو انها متمكنة من هذه اللعبة، اذ انها فازت بجولتها على الشخص الذي كان معها.

وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “مابلاش باه كده…عييييب….ضاضا بسكلته يزعل”.

وكانت شاركت سما المصري مؤخرا فيديو لها وهي تشتري الخضار من سوق شعبية ولكنها اختارت التنكر بارتداء النقاب، وعلقت قائلة: “اتنكرت من شويه ونزلت السوق اشتري خضار وطلعت لايف من هناك كانت ليله يامعلم ودي صورة من اللايف”.