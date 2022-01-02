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نميمة الفن: سما المصرى تضع عصا بمؤخرتها وترقص دون ان تسقطها .. اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 2 يناير 2022 08:07 مساءً - أشعلت الراقصة الاستعراضية، سما المصرى ، مواقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة لها نشرتها بحسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة بـ” العصا”.

وتظهر “سما” في الصورة وهي ترقص بالعصا وتؤدي حركات “مثيرة” في بث مباشر أخير لها .

وعلقت سما على الصورة قائلة : وكانت ليله رقص وعربده النهارده ع اللوبس لايف..بلا كرونا بلا نيلاااا….

ودا كان تحدي وطلب من الفانز في لايف اللوبس لايف من شويه اني اركن العصايه علي الابراج بالشكل دا يلي حملوا برنامج اللوبس لايف والرابط بتاعه في الاستوري وتابعوني بعد ماتعملوا بحث عن اسمي عليه واسمي عليه هو: Samaelmasrii .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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