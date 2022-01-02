نميمة الفن: سما المصري قاعدة علي السرير وفاتحة قدميها ومتابع :غطي لحمك يا ولية ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 2 يناير 2022 09:09 مساءً - اعتادت برامج ظهرت بشكل مفاجئ علي جوجل بلاي عن نشر الفيديوهات الايف للنجوم من اجل تحقيق نسبة مشاهدة عالية و تحقيق ارباح خرافية ، لكن اليوم اصبحت هذه الشركات تعرف من اين توكل الكتف و قررو الاستعانة بخبيرة التريند و معشوقة المراهقين و هي ” سما المصري ” التي استطاعت ان تحقق نجاح كبير و اموال من وراء هذه البرامج .

حيث تظهر بشكل يومي عليها من اجل الحديث مع الجمهور او التواصل معهم في تحقيق مطالبهم فيما يتمنون ، و هذه البرامج رغم انتشارها ووجود الاعلانات عليها لا تعتبر امان بنسبة كبيرة و ذلك بسبب تعمدها الحصول علي اذن بدخول الي المعلومات الخاصة بك و الي الصور و قائمة الاسماء .

و عند السماح لها بذلك فقد تكون سلمت نفسك اليها لذلك يجب علي كل من يستعمل هذه البرامج تحري الدقة و عدم الانسياق وراء كلام النجم من اجل تحميل البرنامج لان هذا سيشكل خطر علي امنك و امن بياناتك الشخصية .

وكانت سما قامت بنشر صورة عبر حسابها علي انستجرام من اجل تحميل برنامج تقوم بالبث المباشر عليه و قامت بنشر صورة غير لائقة من اجل استغلالها للترويج للبرنامج .

