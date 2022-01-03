أهم الاخبار

نميمة الفن: سما المصري تفضح فنان مصري شهير تناول 20 علبة “فياغرا” ليفعل هذا الأمر معي ..اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 3 يناير 2022 01:04 صباحاً - نشرت الراقصة المصرية ​​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من أحد مشاهد مسرح مصر يظهر فيه الممثل المصري ​أوس أوس​ وهو يقول إنه بحاجة لـ20 علبة “فياغرا” ليشاهد سما وإغراءاتها.

وعلّقت المصري على الفيديو ممازحةً :”اوس اوس في المسرحيه حاله ذي حال شباب كتير انا باقابلها كان عايز من علي ربيع ٢٠ علبه ((فياجرا)) عشان بس يقدر يشوفني اومال لو حب يسلم عليا هيحتاج كام علبه”؟

وعادت المصري ونشرت مقطع فيديو آخر من أحد العروض وعلّقت :”شيئ يشرفني والله إن نجوم مسرح مصر يبقوا عاملين ليا فولو….بحبكم والله بس تحرشكوا بيا اللفظي دا عاجبني موووت”.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا