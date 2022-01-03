نميمة الفن: سما المصري تعتدي بالضرب علي أم العروس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 3 يناير 2022 01:04 صباحاً - تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، قيام الفنانة الاستعراضية ​سما المصري​، بالتعدي بالضرب على والدة عروس، بعد أن قامت الأخيرة بالسخرية منها واستفزازها خلال تقديمها لفقرتها، حيث قامت بإسقاطها على الأرض وإبراحها ضربًا، لتكتشف في النهاية أن الأمر مقلب ضمن برنامج المقالب “لعنة الفراحنا”.

سما قامت بالتعدي على أكثر من شخص، عندما حاولوا شرح الأمر لها، وأنها كانت ضحية مزحة بمناسبة شهر رمضان، لتؤكد أنها هي فقط من تقوم بالمقالب، ثم أخذت الأمر بصدر رحب بعد أن استطاعوا تهدئتها.