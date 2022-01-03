نميمة الفن: ضبط سما المصري في شقة مشبوهة ..تفاصيل صادمة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 3 يناير 2022 01:04 صباحاً - ردّت الفنانة ​سما المصري​ على الشائعة التي طالتها أخيراً بأنه تم توقيفها بإحدى ​الشقق المشبوهة​ وتحويلها إلى نيابة العجوزة، بتهمة ممارسة ​أفعال منافية للآداب​ العامة، وقالت:” أنتظر الأكثر من ذلك وأعلم جيدا أنه من الممكن أن يقوم الخونة بعمل أي شيء لمهاجمة منتقديهم والتشهير بهم”.

وأضافت المصري في تصريح لصحيفة “الراي” الكويتية :” تلقيت تهديدا منهم بالقتل، فليس بغريب عليهم أن يروجوا لهذه الأخبار التي سبق أن أعلنت أنني سوف أرد عليها بالفعل”.

ولفتت المصري إلى انها تقضي أغلب أوقاتها الآن بقناتها الفضائية “فلول” لمتابعة سير العمل وللاتفاق على التفاصيل النهائية التي ستظهر بها ​فوازير​ “​رمضان بلا إخوان​”، في شهر رمضان المقبل.