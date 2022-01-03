نميمة الفن: سقطت ملابسها كاملة على المسرح… اتفرج كيف تصرفت مايلى سايرس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 3 يناير 2022 02:06 صباحاً - تعرضت المطربة الأمريكية مايلي سايرس لموقف محرج أثناء الحفل الذي أقيم في ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، احتفالا بالعام الجديد.

مايلي خلال الحفل فوجئت عند تقديمها أغنية بعنوان “حفل في أمريكا-Party in USA”، بسقوط الجزء الأعلى من ملابسها، قبل تداركها الموقف سريعا، وقامت ميلي بإعطاء ظهرها للكاميرات، وغادرت المسرح بينما واصلت فرقتها الموسيقية عزفها.

وعادت مايلي بسرعة إلى المسرح مرتدية جاكيت بدلة حمراء، وواصلت الغناء قبل ان تداعب جمهورها قائلة: “الجميع ينظرون بالتأكيد لي الآن، مازلت ارتدي معظم الذي كنت أرتديه”.

وتجاهلت المطربة مايلي سايرس الموقف المحرج الذي تعرضت له في الحفل، وأكدت عبر صفحتها في موقع “تويتر”، سعادتها به.

