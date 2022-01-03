نميمة الفن: سما المصري تشارك في مسابقة “أجمل وجه من دون ماكياج”ولن تصدق النتيجة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 3 يناير 2022 03:05 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ​سما المصري​ جمهورها ومتابعيها صورة لمسابقة أطلق عليها إسم “أجمل وجه من دون مكياج”.

ونشرت المصري الصورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التي تضم صورة المصري بدون مكياج إلى جانب عدد من صور لفنانات من دول عربية أخرى كان من بينهم الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ وهي مسابقة يقيمها إحدى الحسابات.

وعلّقت المصري على الصورة طالبةً من جمهورها أن يدعموها ويصوتوا لها بكثافة لكي تفوز ويفوز “المنتج المصري” على حدّ قولها.

وكانت المصري قد تضامنت مؤخراً مع الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ بسبب محاكمتها بتهمة الفعل الفاضح متمنيةً أن لا يتم محاكمتها بل أن تأخذ عقابها من قبل الجمهور أو مقاطعة أعمالها.