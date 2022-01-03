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نميمة الفن: سما المصري لـ محمد صلاح: “مش هتيجي نتجوز باه”؟ ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 3 يناير 2022 09:09 مساءً - حالة من الفخر الكبير يعيشها نجوم مصر بعد فوز اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي ​محمد صلاح​ بجائزة افضل لاعب في الدوري الإنكليزي للعام 2017-2018.

الفنانة المصرية ​​ تفاعلت مع خبر فوز صلاح بالجائزة، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لصلاح: وعلّقت عليها بالتالي: “مبروك يامووو….مش هتيجي نتجوز باه”؟؟

وانهالت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على صورة وتعليق سما المصري، حيث تمنوا لصلاح دوام التوفيق والتألق في مسيرته الكروية، وأكدوا انهم فخورين بالإنجاز الذي حققه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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