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نميمة الفن: الدلع كله .. سما المصري تنشر صورة من داخل غرفتها – إتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 4 يناير 2022 01:09 صباحاً - نشرت الفنانة الاستعراضية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام مقطع فيديو جديد لها من احدث بث مباشر.

وظهرت سما المصري في الفيديو بثياب فاضحة بينما كانت تقف امام سريرها وترقص وتغني اغنية “تحت الشباك” للفنان الراحل عزيز عثمان.

وعلقت سما المصري على الفيديو كاتبة: “والله ليا دماغ ودماغ متكلفه كمان”.

يذكر ان سما المصري غائبة عن الساحة الفنية بشكل كامل ويقتصر نشاطها على فيديوهات وصور السوشيال الميديا والتي ترتكز في معظمها على الاغراء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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