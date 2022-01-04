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نميمة الفن: سما المصري بالمايوه وتستعرض مؤخرتها .. اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 4 يناير 2022 01:09 صباحاً - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للفنانة المصرية ​​ وهي بالمايوه وتستعرض مؤخرتها.

وعلّقت سما المصري على الفيديو، قائلة: “الفيديو دا فيه كل صور المايوه للي بيسالني عليها وياريت اللي يعرف اي شركه تامين للتامين علي المؤخره يبلغني عشان الحسد اشتغل جامد…..ارجوكم كفايه نق ماشيه بالزق”.

وقد عودتنا سما المصري على جرأتها في تصرفاتها وفي صورها التي تتخذ موضع الايحاءات الجنسية، حيث كانت قد نشرت قبل أيام عبر صفحتها الخاصة على حد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها وهي عارية تماماً، خصوصاً في القسم الاعلى من جسمها ووضعت يديها على صدرها.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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