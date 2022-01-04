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نميمة الفن: في عز البرد.. سما المصري تتحدى أحمد فهمي وتنشر صورتهما عاريان فى البانيو ومتابع :انتي فين يا هنا ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 4 يناير 2022 03:06 مساءً - نشر الممثل المصري ​أحمد فهمي​ صورة له من مغطس الاستحمام، ومازح الجمهور حول اتجاهه الى عالم الاغراء، فأتى الرد من الراقصة المصرية ​​ التي ردت عليه، واعتبرت انه يدخل الى مجال عملها.

ونشرت صورة لها ايضا من مغطس الاستحمام الى جانب صورة فهمي وعلقت كاتبة :”ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء…لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي. هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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