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نميمة الفن: سما المصري تعدل حجم مؤخرتها .. اتفرج كيف أصبحت

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 5 يناير 2022 01:05 صباحاً - اثارت الفنانة المصرية ​​ جدلا كبيرا بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها الخاص عىل احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ممارستها تمارين رياضية لتخسيس مؤخرتها.

وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “الفيديو كامل لتخسيس مؤخرتي موجود على قناتي الرسميه على اليوتيوب”.

الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد فاجئت الجميع مؤخرا بحضورها مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41 ، بطريقة اثارت من خلالها جدل كبير، اذ انها اطلّت وهي محجبة بحجاب باللون الأحمر اضافة الى فستان طويل لم يُظهر جسدها، وقد تعرضت للعديد من الانتقادات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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