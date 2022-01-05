نميمة الفن: طلبت منه عدم مضاجعتها بهذة الطريقة.. السعودية رهف القنون توجه رسالة فاضحة لعشيقها وتنشر صورة صادمة هزت الشارع السعودي .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 5 يناير 2022 10:01 صباحاً - شارك الكونغولي لوفولو أندي، والد طفلة الشابة السعودية رهف القنون صورًا للأخيرة، وجه من خلالها رسالة مزج فيها بين إنصاف المرأة، وبين معاملة الرجل لها بشكل عام.

وحدث تفاعل من جانب رهف القنون التي عُرفت بأنها من أنصار حرية المرأة وتتعامل في ذلك الإطار منذ سنوات خاصة بعد لجوئها وارتباطها وإنجابها مؤخرًا.

وقال والد “بانا” طفلة القنون إن المرأة هي التي أتت بالرجل لهذا العالم وعليه أن يحترمها خاصة وأننا جميعًا كرجال جئنا من المرأة، متسائلا عن سبب النيل من النساء واغتصابهن.

ولفت إلى أنه حان الوقت كي نقاتل من أجل النساء، مبينًا أنه لابد أن نكون حقيقيين مع النساء ونحاول معالجة مشاكلهن، خاصة وأن الرجل لا يستطيع صنع واحدة وبالتالي فليس من حقه أن يسأل المرأة كيف تصنع واحدة، ما يعد إشارة إلى العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة.

وكتب والد طفلة رهف القنون نصًا: “المرأة هي التي جلبتك إلى هذا العالم لذا ليس لك الحق في عدم احترام إحداهن.. وبما أننا جئنا جميعًا من امرأة، وحصلنا على اسمنا من امرأة، أتساءل لماذا ننال النساء، ولماذا نغتصب نساءنا، ولماذا نبغض نساءنا؟”.

وأضاف لوفولو أندي قائلًا: “أعتقد أنه حان الوقت لنقاتل من أجل نسائنا، ونكون حقيقيين مع نسائنا، ونحاول معالجتهم وبما أن الرجل لا يستطيع صنع واحدة فليس له الحق في إخبار المرأة متى وأين تصنع واحدة”.

وجاء رد رهف القنون في تعليق على هذا المنشور الذي حمل صورتها فقالت: “أحضر لي ذروتين دون ممارسة الجنس”.

ومؤخرًا أطلقت رهف القنون، تعليقًا أثار جدلًا بين أوساط المتابعين، حيث نشرت صورة دوّنت عليها عبارة باللغة الإنجليزية قالت فيها: “النساء الغاضبات سيغيرن العالم”، فأثارت حالة من الجدل بين المتابعين الرافضين لمثل هذا التصريح كونه يندرج تحت شعار تمرد المرأة ضد الرجل ومجتمعها بشكل عام؛ إذْ دائمًا ما يتم الهجوم عليها في هذا الصدد.

وقبل أيام كشف تعليق لرهف القنون تركته على صورة حديثة لها عن اسم مولودها للمرة الأولى أمام متابعيها، حيث قالت في التعليق: “آرائهم ليست مشكلتك”.

وبدا أنها كانت توجه حديثها إلى والد طفلها الذي ترك لها تعليقًا عبر لها فيه عن حبه لها وشبهها بالنبيذ الأحمر كما اعتاد، وهنا ردّت رهف القنون على والد طفلها، بأن هذا هو لقبها المفضل، وتابعت بالقول: “أحبك يا بابا (بانا)”.

واتضح أن (بانا) هو اسم المولود الذي تم الإعلان عن وضعه في الـ 30 من يونيو الماضي، ومنذ هذا الوقت ورهف القنون مسار حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و”بانا” يطلق على الفتيات الجميلات ذوات القوام الممشوق والطويل.