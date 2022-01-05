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نميمة الفن: ممثل مصري بستخدم 20 علبة “فياغرا” علشان اعمل الحاجة دي مع سما المصري وهي ترد ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 5 يناير 2022 10:01 صباحاً - نشرت الراقصة المصرية ​​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من أحد مشاهد مسرح مصر يظهر فيه الممثل المصري ​أوس أوس​ وهو يقول إنه بحاجة لـ20 علبة “فياغرا” ليشاهد سما وإغراءاتها.

وعلّقت المصري على الفيديو ممازحةً :”اوس اوس في المسرحيه حاله ذي حال شباب كتير انا باقابلها كان عايز من علي ربيع ٢٠ علبه ((فياجرا)) عشان بس يقدر يشوفني اومال لو حب يسلم عليا هيحتاج كام علبه”؟

وعادت المصري ونشرت مقطع فيديو آخر من أحد العروض وعلّقت :”شيئ يشرفني والله إن نجوم مسرح مصر يبقوا عاملين ليا فولو….بحبكم والله بس تحرشكوا بيا اللفظي دا عاجبني موووت”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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