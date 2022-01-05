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نميمة الفن: في عز البرد.. سما المصري تمسكه من تحت وتنزل اللبن بيدها في أجرأ فيديو ومتابع : كده عيب قوي ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 5 يناير 2022 02:10 مساءً - شاركت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابه منذ يومين ا وهي تقوم بحلب البقرة داخل المزرعة مستخدمة يدها .

وظهرت “سما” وهي تعاني في عمليه حلب البقرة ولكن في الاخير نجحت في عمليه الحلب.

وعلقت قائلة :” الجاموسه حنت وجابت لبن وأنا باحلبها.. حد عايز لبن؟؟ الفيديو كامل علي قناتي ع اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…..لبن فريش”، وتفاعل عدد كبير من المتابعين.

وعلق احد المتابعين علي ملابس سما المصر قائلا .. الواد اللي علي ملابسها ده ماسك ايه ؟؟

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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