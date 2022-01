نميمة الفن: اليمنية ديمي روز تستعرض مؤخرتها بصورة شبه عارية ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 5 يناير 2022 05:08 مساءً - إستعرضت عارضة الأزياء العالمية ​​ديمي روز​​ مؤخرتها، بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وشاركت ديمي روز صورتها، معلقة عليها :”The earth is what we all have in common”.

وعلق محبو ديمي روز على الصورة، معبرين عن حبهم لها وسعادتهم بصورتها، ولاقت الصورة تداولاً كبيراً من متابعي روز على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن روز إسمها في الحقيقة روان، إلا أنها غيرته، بحسب ما ذكرت إحدى الصفحات، والتي أضافت أن والدها يمني من عائلة أبو زيده وأمها سورية، لكن روز لا تعترف بكل ذلك، خصوصاً بعد أن حصلت على الجنسية السعودية.