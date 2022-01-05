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نميمة الفن: سما المصرى تمسك الخيار بيدها .. لن تصدق ماذا تفعل به وأين وضعته ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 5 يناير 2022 07:06 مساءً - نشرت الراقصة المصرية ، وفيديو جديد عبر حسابها الخاص على تطبيق “انستغرام”، وظھرت في الفیديو، وهي ترتدى فستان قصير فيما لجأت إلى الإغراء بأسلوب مبالغ.

وظهرت سما المصري في الفيديو وهي تتجول بأحد الأسواق التجارية فى قسم الخضار والفاكهة ، وقامت سما بمسك الخيار والإشارة إليه بطريقة تحمل إيحاءات مُخلة ثم وضعته على الاستاندات .

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية مطالبين السلطات بالقبض عليها بتهمة نشر الرذيلة واستعراض جسدها بطريقة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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