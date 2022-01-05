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نميمة الفن: سما المصري تتمدد على السرير وتبرز مؤخرتها ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 5 يناير 2022 10:13 مساءً - دائما ما تثير الفنانة المصرية ​​ الجدل بين الجمهور بإطلالاتها، وهذه المرّة نشرت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها تظهر فيها وهي مستلقية على السرير وتبرز مؤخرتها.

وتعرّضت سما لموجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة من قبل المتابعين، ومنهم من علّق على الصورة بكلام غير اخلاقي.

الجدير ذكره ان سما المصري كانت قد فاجئت الجميع مؤخرا بحضورها مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41 ، بطريقة اثارت من خلالها جدل كبير، اذ انها اطلّت وهي محجبة بحجاب باللون الأحمر اضافة الى فستان طويل لم يُظهر جسدها، وقد تعرضت للعديد من الانتقادات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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