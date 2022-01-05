نميمة الفن: سما المصري: نفسي أفضل لابسه اللبس المحترم بس هقلع لان الشيطان إبن كلب ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 5 يناير 2022 10:13 مساءً - تعرضت الراقصة المصرية ​سما المصري​ لهجوم حاد، بسبب ملابسها التي اعتبرها البعض فاضحة، اضافة الى نشرها فيديوهات وهي تقوم بحركات إباحية عن قصد، وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها سما صوراً وفيديوهات كهذه على صفحاتها.

لكن قبل يومين نشرت الفنانة المصرية سما المصري صورة معلنة انها ستتوقف عن الظهور بطريقة فاضحة وستكون الفترة المقبلة أكثر عقلانية، لكن هذا الامر لم يدم لتعود المصري وتعلق :”عملت لوك جديد ونفسي أفضل لابسه اللبس المحترم دا علطول اه والله بس الشيطان ابن كلب واطي”.