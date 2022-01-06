نميمة الفن: راقصة شهيرة تثير الجدل بأجرأ بدلة رقص على الاطلاق!!- ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 6 يناير 2022 01:11 صباحاً - أثارت ​الراقصة موكا​ الجدل، بنشرها مجموعة صور لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي أجرأ بدلة رقص حسب وصف المتابعين، اذ بدت حمالة الصدر وكأنها مفكوكة من الامام، اضافة الى ابرازها انحناءات جسمها بشكل واضح ولافت، خصوصاً انها تتمتع بصدر كبير تحب ان تلفت النظر إليه، لانه يساعدها في حركات الاغراء التي تقدمها خلال وصلات الراقص الخاصة بها.

كما انها حمست الجمهور للسهرة التي ستحييها في حفل رأس السنة، ووعدها محبوها بحضور الحفل بشكل كبير.