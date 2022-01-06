أهم الاخبار

نميمة الفن: راقصة شهيرة تثير الجدل بأجرأ بدلة رقص على الاطلاق!!- ..اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 6 يناير 2022 01:11 صباحاً - أثارت ​الراقصة موكا​ الجدل، بنشرها مجموعة صور لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي أجرأ بدلة رقص حسب وصف المتابعين، اذ بدت حمالة الصدر وكأنها مفكوكة من الامام، اضافة الى ابرازها انحناءات جسمها بشكل واضح ولافت، خصوصاً انها تتمتع بصدر كبير تحب ان تلفت النظر إليه، لانه يساعدها في حركات الاغراء التي تقدمها خلال وصلات الراقص الخاصة بها.

كما انها حمست الجمهور للسهرة التي ستحييها في حفل رأس السنة، ووعدها محبوها بحضور الحفل بشكل كبير.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا