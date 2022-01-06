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نميمة الفن: سما المصري تقفز والجمهور يُطلق سهامه علي مؤخرتها ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 6 يناير 2022 01:11 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية ​​ جدلا كبيرا بين الجمهور مجددا، بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيامها بالقفز في مكانها، كالفتيات الصغار وذلك بطريقة عفوية.

وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “اوبااااا…احلى نط دا ولا اييييه؟؟؟ فيديو النطاطه نزل خلاص على قناتي علي اليوتيوب ، اقفش ارنب…زلزااااالل”.

وكانت تواجدت سما مؤخرا بمعرض الكتاب واشارت حينها الى انها رغبت بقراءة كتاب عن معاملة النساء للرجال، وفور ظهورها هناك تهافت عليها عدد كبير من الأشخاص لإلتقاط الصور التذكارية معها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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