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نميمة الفن: فيفي عبده فى وصلة رقص فاضحة تستفز الجمهور.. ومتابع: غسالة خربانة ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 6 يناير 2022 03:09 مساءً - تصدرت الراقصة فيفي عبده قائمة محتويات الاكثر بحثاً على مؤشر البحث العالمي جوجل و مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقطع فيديو من أحدث ظهور لها وهي ترقص بجرأة كعادتها وعلقت عليه قائلة: “اسكيوزمي أنتو فين انا اهو”، ما أثار غضب البعض من جمهورها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت “فيفي” في الفيديو وهي ترقص على أغنية الفنانة ياسمين نيازي

“سلامات يا هوا”، مرتدية فستاناً مثير يمزج بين اللونين الأبيض و الاسود، مكشوف الاكمام وينتمي لأحدث صيحات فساتين الكب، ما أبرز مفاتنها و قوامها الكيرفي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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