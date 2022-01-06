نميمة الفن: فيفي عبده فى وصلة رقص فاضحة تستفز الجمهور.. ومتابع: غسالة خربانة ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 6 يناير 2022 03:09 مساءً - تصدرت الراقصة فيفي عبده قائمة محتويات الاكثر بحثاً على مؤشر البحث العالمي جوجل و مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقطع فيديو من أحدث ظهور لها وهي ترقص بجرأة كعادتها وعلقت عليه قائلة: “اسكيوزمي أنتو فين انا اهو”، ما أثار غضب البعض من جمهورها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت “فيفي” في الفيديو وهي ترقص على أغنية الفنانة ياسمين نيازي

“سلامات يا هوا”، مرتدية فستاناً مثير يمزج بين اللونين الأبيض و الاسود، مكشوف الاكمام وينتمي لأحدث صيحات فساتين الكب، ما أبرز مفاتنها و قوامها الكيرفي.