نميمة الفن: الغزالة رايقة كريم محمود عبد العزيز ومحمد أسامة النسخة الروسية .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 6 يناير 2022 08:08 مساءً - جدل كبير أثير خلال الفترة الماضية حول أغنية “الغزالة رايقة” من فيلم “من أجل زيكو” وذلك بعد اتهام صناعه باقتباسها من الأغنية الروسية Dikaya lʹvitsa للمطربان أليكس وروس التي صدرت منذ عامين.

ويعود سبب الانتقادات إلى تشابه الجملة الموسيقية في بداية أغنية “الغزالة رايقة” التي يغنيها الطفل محمد أسامة ويشاركه الفنان كريم محمود عبد العزيز وبداية أغنية Dikaya lʹvitsa للمطربان أليكس وروس.

ومن جانبه نفى إيهاب عبد الواحد ملحن وموزع أغنية “الغزالة رايقة” اتهامات التشابه في الألحان بين الأغنيتين مشيرا إلى أنه لحن الاغنية دون اقتباس أو سرقة معبرا عن استيائه من تلك الاتهامات. للمزيد من تصريحاته من هنا: ملحن “الغزالة رايقة”: اللحن مش مقتبس والطفل لازم يبطل غناء

فما الذي نعرفه عن الأغنية الروسية Dikaya lʹvitsa؟ معانيها ومن هم صناعها؟

صدرت Dikaya lʹvitsa في أغسطس من عام 2019 للمطربان أليكس وروس من ألبوم يحمل نفس الاسم ومنذ صدورها حققت الأغنية نجاحا كبيرا وبلغ عدد مشاهديها إلى 96 مليون مشاهد بينما حصد الكليب نحو 8 ملايين مشاهدة.