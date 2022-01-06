نميمة الفن: أحلام تنشر الصورة الاخيرة للمستشار تركي آل الشيخ علي فراش المرض ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 6 يناير 2022 11:09 مساءً - تمنت الفنانة الإماراتية أحلام الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

ونشرت أحلام عبر حسابها على تويتر صورة لـ تركي آل الشيخ من داخل المستشفى، وكتبت قائلة: ‏”رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ،، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي،لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ لا بَأْسَ، طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ ‎#طمنونا_عليه????????‎#تركي_آل_الشيخ ”

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تغريدة جديدة طمأن فيها متابعيه وجمهوره.

وكتب تركي آل الشيخ عبر تويتر:”الحمدالله انا بخير … اتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمه حماه واعزه الله… ولكل محب شكراً ولكل كاره شكراً … تعود هذا الجسد على مشرط الجراح … لكن الايمان والعزيمه تزيد، لا أراكم الله مكروه في حبيب اوعزيز”.