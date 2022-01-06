نميمة الفن: سما المصري في وصلة رقص ساخنة داخل «ديسكو» ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 6 يناير 2022 11:09 مساءً - أثارت الراقصة سما المصري، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهر ترقص على أغنية «بشويش عليا»، للمطربة الشعبية، جاء ذلك خلال تواجدها بإحدى «الديسكوهات» بمنقطة مصر الجديدة.

وأثار مقطع الفيديو الذي نشرته «المصري»، ردود فعل واسعة بين متابعيها عبر الموقع، والذين بدورهم أكدوا أنها تتعمد نشر مثل هذه الأشياء الجريئة، من أجل لفت الإنتباه، خصوصًا أنه لا يوجد لها أي شيء يُذكر في الفن سواء تمثيل أو غناء.

جدير بالذكر أن «سما»، تشارك باستمرار متابعيها بصور جريئة أو تعليقات مُثيرة للجدل، وفي بعض الأحيان تتعمد أن تهاجم المشاهير بشكل مُبالغ فيه.

‎ومن المعروف أن سما المصري، دائمًا تحاول أن تؤكد أنها ليست راقصة استعراضية كما يلقبونها، إنما هي مغنية، لافتة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية هم من أطلقوا عليها لقب راقصة، وأضافت أنه ليس عيبا في أن تكون راقصة، ولكنها توضح الحقيقة للناس أنها مغنية فقط، وكانت في السابق عضوة بنقابة الموسيقيين.