نميمة الفن: سما المصري تنشر صورتين لرجلين يفعلان هذا الامر بمؤخرتها ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 يناير 2022 02:05 مساءً - إتهمت الفنانة ​سما المصري​ رجلين بمحاولة التحرش بها بنظراتهما خلال حضورها إحدى مباريات بطولة الأمم الأفريقية، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين لهما.

وفي الصورة الاولى التي نشرتها المصري، أشارت فيها إلى أحد الحاضرين وهو يجلس بينما كان ينظر إلى مؤخرتها وهي تسير، وفي الصورة الثانية أشارت إلى ان أحد الحاضرين تقصّد إلتقاط صورة سيلفي بينما كانت تمر من امامه، وعلّقت بالقول :”هو الراجل اللي في ضهري بياخد سيلفي لايه بالظبط؟” في إشارة إلى قيامه بتصوير جسدها.