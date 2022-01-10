نميمة الفن: سما المصري تعترف : كنت بعمل الحاجة دي مع عادل إمام بس توبت ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 10 يناير 2022 01:07 صباحاً - تحدثت الفنانة ​سما المصري​ عن الممثل الكوميدي ​عادل إمام​ قائلة :”إنه شخص متواضع، ورغم كل الشهرة والنجاح التي حققهما لا يقول عن نفسه إنه الرقم واحد بين النجوم”.

وذكرت المصري أثناء حلولها ضيفة في برنامج “هنا الكويت” من تقديم مي العيدان، أنها إلتقت بإمام وتحدثت معه وعرفت كم هو شخص متواضع وبسيط وبعيد كل البعد عن الغرور.

وكشفت أنها كانت ستشاركه في أحد أعماله، لكن عندما عرض عليها هذا العمل كانت مبتعدة عن التمثيل، وقالت إنها كانت في فترة توبة وابتعاد عن المجال الفني.