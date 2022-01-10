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نميمة الفن: سما المصري تقلد نجمات تلفزيون الواقع ببث يومياتها..شاهدها وهي عارية تستحم ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 10 يناير 2022 01:07 صباحاً - إنتهجت الراقصة ​​ مؤخراً طريقاً مغايراً عن الفن، فإكتفت بالترويج لنفسها على أنها إمرأة مثيرة وركزت بشكل خاص على مفاتنها، وخصوصاً مؤخرتها كما نشرت عدة مقاطع مصورة من جولتها على العديد من البلدان الأوروبية، عدا عن صور لها بملابس السباحة.

لكن يبدو أن المصري قررت تكثيف نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، فأعلنت أنها ستبدأ ببث يومياتها على طريقة تلفزيون الواقع، ومن المعروف أن أول وأشهر من قام بهذا الأمر هو النجمة الأميركية كيم كارداشيان وعائلتها.

وأثارت المصري موجة انتقادات وصلت إلى حد الشتائم بسبب مقطع فيديو شاركته مع متابعيها وهي تستحم وكانت عارية، لكنها سترت جسمها بستارة حوض الاستحمام، وبدت في جزء آخر من المقطع وهي مستلقية على بطنها على سريرها وتخاطب متابعيها، أملة أن تصبح نجمة تلفزيون الواقع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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