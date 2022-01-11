نميمة الفن: وصلة رقص مثيرة لزوجة عمرو دياب السعودية ومتابع :مسحت صافيناز وفيفي عبده ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 11 يناير 2022 01:22 صباحاً - شاركت زينة عاشور، زوجة الفنان المصري عمرو دياب السعودية السابقة ووالدة ثلاثة من أبنائه، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي ترقص..

وظهرت زينة عاشور في الفيديو أثناء أدائها وصلة رقص على احدى الاغاني الاجنبية وعلقت كاتبة ”مزاجي أمس، اليوم وسأجعله غداً أيضاً” مع ذكر حسابات اولادها الثلاثة جنى وكنزي وعبدالله.

يذكر أن زينة عاشور تحرص دائمًا على مشاركة ابنتها لحظاتها المختلفة ونشر الصور عبر السوشيال ميديا وسبق أن هنأت ابنتها جانا عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلادها التاسع عشر،

ونشرت زينة صورة جمعتها بابنتها عبر حسابها الرسمي بـ”انستجرام”، ظهرا فيها بإطلالة هندية، وعلقت على الصورة لتوجه لها رسالة قائلة: “كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي.. أعشقك كثيرًا”.

يذكر أن زينة عاشور هي الزوجة الثانية لعمرو دياب بعد شيرين رضا ولم يعلن الثناني انفصالهما رسميا رغم ظهور عمرو مع دينا الشربيني، واعترافه بعلاقة عاطفية تجمعهما ثم انفصاله عنها وصولا الى كل الشائعات المتداولة عن حياته العاطفية مؤخرا.

وزينة عاشور التي تصفها الصحافة المصرية بالسيدة الحكيمة، التي لم تأسرها الأضواء والشهرة يوماً، البعيدة عن الإعلام، التزمت الصمت، لم تعلق على علاقة عمرو ودينا، ولم توضح ما إذا كانت قد تطلقت من زوجها.