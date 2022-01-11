نميمة الفن: سما المصري تقلد نجمات تلفزيون الواقع .. شاهدها وهي عارية تستحم ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 11 يناير 2022 01:22 صباحاً - إنتهجت الراقصة ​سما المصري​ مؤخراً طريقاً مغايراً عن الفن، فإكتفت بالترويج لنفسها على أنها إمرأة مثيرة وركزت بشكل خاص على مفاتنها، وخصوصاً مؤخرتها كما نشرت عدة مقاطع مصورة من جولتها على العديد من البلدان الأوروبية، عدا عن صور لها بملابس السباحة.

لكن يبدو أن المصري قررت تكثيف نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، فأعلنت أنها ستبدأ ببث يومياتها على طريقة تلفزيون الواقع، ومن المعروف أن أول وأشهر من قام بهذا الأمر هو النجمة الأميركية كيم كارداشيان وعائلتها.

وأثارت المصري موجة انتقادات وصلت إلى حد الشتائم بسبب مقطع فيديو شاركته مع متابعيها وهي تستحم وكانت عارية، لكنها سترت جسمها بستارة حوض الاستحمام، وبدت في جزء آخر من المقطع وهي مستلقية على بطنها على سريرها وتخاطب متابعيها، أملة أن تصبح نجمة تلفزيون الواقع.