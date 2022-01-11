نميمة الفن: سما المصري بالبيكيني وطفل يفعل هذا الامر بمؤخرتها ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 11 يناير 2022 01:22 صباحاً - شاركت الراقصة المصرية ​سما المصري​ متابعيها مقطع فيديو تظهر فيه مهارتها في السباحة، فإرتدت بيكيني بلون زهري وبدأ الفيديو حين كانت سما تعوم على بطنها، وشوهد في حوض السباحة طفل صغير لم يكمل سنواته العشر، وكانت واضحة نظراته وتحديقه بمؤخرتها.

وعلقت سما على الفيديو وكتبت :”العوامات الطبيعيه عندي هي اللي بتدفعني لفوق علي وش الميه…عوامات عوامات”.

إشارة إلى أن سما دأبت في الآونة الأخيرة بالتركيز في مقاطع الفيديو وصورها على مؤخرتها التي تعتبرها مثيرة ومتفاخرة بها وذلك حتى في بلدان أوروبية، حيث زارتها وتباهت بنظرات الرجال إليها.