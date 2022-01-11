نميمة الفن: راقصات عاريات في السعودية ومتابع : فشر صافيناز وفيفي عبده .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 11 يناير 2022 11:05 صباحاً - بدأت جهات المسؤولة في إمارة جازان في السعودية التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022، وذلك تعقيبا على مقاطع فيديو وصور شبة عارية من داخل المهرجان تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف حساب الإمارة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء أمس الجمعة أن سمو أمير منطقة جازان طالب الجهات المسؤولة بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022، وأكد علي ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة لمنع أي تجاوزات في المهرجان مطالبا بضرورة اطلاعه علي نتائج التحقيقات في الواقعة.

فعاليات مهرجان جازان

كان أمير منطقة جازان أطلق بحضور نائبه فعاليات “كرنفال جازان” البحري ضمن فعليات مهرجان “شتاء جازان 2022” في القناة البحرية بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة جازان.

وقال وكيل الإمارة والمشرف العام، على المهرجان أن الهدف من مهرجان جازان الشتوي صناعة سياحة متطورة، تلبي احتياجات وتطلعات الجميع من الأهالي والزوار، بجهود أبناء جازان المبدعين في المجالات المختلفة، مؤكدا أن فاعليات المهرجات سوف تستمر لمدة 15 يوما من اليوم الأول لإنطلاقه في الإمارة.